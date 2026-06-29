Invitan a instituciones que trabajan con personas con discapacidad a una jornada recreativa y rítmica

Se realizará en el predio de la UNJU donde las instituciones podrán participar de actividades lúdicas y recreativas orientadas a la inclusión y el fortalecimiento de vínculos para personas con discapacidad.

Con el propósito de generar espacios de encuentro, participación e integración, el Ministerio de Desarrollo Humano llevará adelante una Jornada Recreativa y Rítmica destinada a instituciones que abordan la discapacidad, promoviendo actividades lúdicas que fortalezcan los vínculos sociales y comunitarios.

La propuesta se desarrollará el próximo jueves 2 de julio, de 9:00 a 12:30 horas, en UNJU (Avenida Bolivia Nº 1239) de San Salvador de Jujuy, y contará con la participación de instituciones invitadas de la capital y zonas aledañas.

Durante la jornada se realizarán juegos recreativos, actividades rítmicas y dinámicas grupales orientadas a fortalecer la interacción social, el trabajo en equipo y la inclusión, generando un espacio de encuentro donde las personas participantes puedan compartir experiencias y disfrutar de una mañana de recreación.

Desde la organización destacaron que estas iniciativas forman parte de las acciones impulsadas por el Ministerio para promover la participación activa de las personas con discapacidad en ámbitos deportivos, recreativos y comunitarios, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, la autonomía y una mejor calidad de vida.

Las instituciones interesadas en participar o recibir mayor información podrán comunicarse al teléfono 3884612357.