El Ministerio Público de la Acusación brindó una capacitación a personal policial

Con el objetivo de fortalecer la intervención de los primeros efectores del sistema de justicia y optimizar la recepción de denuncias en casos de violencia de género, el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante una jornada de capacitación destinada a efectivos policiales, personal de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Brigadas de Investigaciones dependientes de la Unidad Regional 6 de la Policía de la provincia.

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Monterrico y estuvo a cargo de los Agentes Fiscales Bruno G. Carchidi, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 de El Carmen, y Romina C. Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar Nº 6 de El Carmen, junto al Codirector de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Flores.

Durante la jornada se abordó la importancia de la correcta recepción de la primera noticia criminis, es decir, de la denuncia penal, especialmente en los casos de violencia de género.

Para ello, se brindaron herramientas prácticas destinadas a que los primeros intervinientes puedan relevar adecuadamente la información, confeccionar denuncias claras, completas y útiles para el desarrollo de la investigación penal, garantizando además una atención que evite la revictimización de las personas denunciantes.

Asimismo, el encuentro propició un espacio de intercambio entre fiscales y personal policial, orientado a unificar criterios de actuación, fortalecer la articulación institucional y abordar los desafíos que se presentan en la recepción de denuncias. El objetivo es mejorar la calidad de la información que llega al Ministerio Público de la Acusación para favorecer una adecuada valoración jurídica de cada caso.

La actividad cobra especial relevancia en un contexto de incremento de denuncias vinculadas a hechos de violencia de género y reafirma el compromiso del Ministerio Público de la Acusación con la capacitación permanente de los operadores del sistema y el fortalecimiento de las herramientas que permitan garantizar una atención adecuada a las víctimas y un acceso efectivo a la justicia.