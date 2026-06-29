El plazo fijo recibe otro nocaut del dólar y los bancos chicos ahora son los que más pagan

Aumenta la distancia entre bancos pequeños y grandes para depositantes: los intereses de los menores seducen más por el derrumbe de rendimientos.

El plazo fijo tradicional mira con recelo el despertar del precio del dólar de los últimos días, debido a que la renta ofrecida está quedando por debajo del porcentaje que avanza el billete estadounidense. Por eso, los ahorristas conservadores apuntan a ver cuál es el mayor rendimiento que ofrecen los distintos bancos y cómo quedan posicionados.

Como referencia, la tasa nominal anual (TNA) que proponen hoy los diferentes actores del sistema financiero va de un mínimo de 14,5% a un máximo de 23% anual para los depósitos efectuados a 30 días, que es el período base de encaje requerido para los fondos en este tipo de instrumento.

Esto ocurre en un escenario en que las tasas se encuentran con tendencia a la baja en los últimos meses. De hecho, en el último mes, el máximo encontrado descendió un punto porcentual, ya que a fines de mayo llegaba al 24% en algunas firmas.

Y en los diferentes bancos con más cantidad de clientes, el rango de interés que se puede encontrar oscila entre 14,5% y 19,5% de TNA en el canal digital para colocaciones de personas humanas, por lo que la ganancia ofrecida es de un mínimo de 1,19% en 30 días.

En cambio, los bancos considerados como los más chicos del sistema están ofreciendo en sus plazos fijos web para no clientes un interés que llega a un máximo de 23% anual, que representa obtener 1,89% por mes.

En resumidas cuentas, en un banco líder se puede ganar un mínimo de $11.918 por cada millón de pesos colocados en 30 días, mientras que con la tasa más alta de los bancos más chicos se obtiene hasta $18.904 con el mismo monto inicial y tiempo de inversión.

Amenazas para el plazo fijo: ¿conviene la tasa frente al dólar y la inflación?

A la baja de las tasas de interés, al plazo fijo tradicional también lo está complicando el mayor avance del precio del dólar de los últimos días, debido a que escala 3,5% en todo junio. Por ende, la renta de la moneda estadounidense, prácticamente, duplica a la otorgada por las colocaciones en pesos.

(iprofesional)