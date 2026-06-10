Invierno saludable: pilares para el cuidado en todas las edades

Seguir hábitos simples también es importante ante la llegada de la temporada invernal.
El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que seguir y fortalecer hábitos saludables también es clave durante la temporada de invierno. Con cambios en las condiciones del tiempo, mayores periodos en espacios cerrados y mientras el cuerpo gasta más energía para regular su temperatura, asegurar el cuidado y el bienestar es fundamental para las personas en todas las etapas de la vida.
Entre las principales recomendaciones para toda la familia se encuentran:
Seguir una alimentación saludable
• Sumar a las comidas tres porciones de frutas y dos de verduras al día
• Priorizar siempre los alimentos naturales, de estación y frescos
• Evitar el consumo de procesados y ultraprocesados: aportan baja o nula cantidad de vitaminas, minerales y fibra, contienen exceso de grasas, azúcares y/o sal. Se trata por ejemplo de las bebidas azucaradas, galletitas dulces y saladas, amasados de pastelería, golosinas, productos de copetín, embutidos y chacinados, fiambres, carnes procesadas, postres, aderezos, entre otros
Asegurar la correcta hidratación
• Elegir siempre agua segura
• Beber 8 vasos a diario, ya que el cuerpo elimina de 2 a 3 litros de líquido al día
• No esperar a tener sed para consumirla
• Evitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, jugos y aguas saborizadas
Continuar con la actividad física
Lo ideal con un estado de salud óptimo es:
• Realizar al menos una hora o más de actividad física al día ya que mejora las defensas, el descanso durante el sueño y el desarrollo de capacidades para enfrentar los desafíos físicos y emocionales. Se sugiere de intensidad moderada a elevada, en el caso de niños y niñas
• Al finalizar, entre 5 o 10 minutos de ejercicios de estiramiento
Además, tener en cuenta:
• Evitar el comportamiento sedentario, como permanecer sentados frente a pantallas por periodos largos de tiempo
• Realizar actividades recreativas o lúdicas, que impliquen movimiento, es decir un gasto de energía como caminar, bailar, jugar, andar en bicicleta, practicar deportes, entre otras
• Usar ropa cómoda y calzado adecuado
• Evitar el aire libre en horarios de mucho frío
Para más información se puede ingresar a http://salud.jujuy.gob.ar/soy-saludable/