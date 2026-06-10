Invierno saludable: pilares para el cuidado en todas las edades

Seguir hábitos simples también es importante ante la llegada de la temporada invernal.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que seguir y fortalecer hábitos saludables también es clave durante la temporada de invierno. Con cambios en las condiciones del tiempo, mayores periodos en espacios cerrados y mientras el cuerpo gasta más energía para regular su temperatura, asegurar el cuidado y el bienestar es fundamental para las personas en todas las etapas de la vida.

Entre las principales recomendaciones para toda la familia se encuentran:

Seguir una alimentación saludable

• Sumar a las comidas tres porciones de frutas y dos de verduras al día

• Priorizar siempre los alimentos naturales, de estación y frescos

• Evitar el consumo de procesados y ultraprocesados: aportan baja o nula cantidad de vitaminas, minerales y fibra, contienen exceso de grasas, azúcares y/o sal. Se trata por ejemplo de las bebidas azucaradas, galletitas dulces y saladas, amasados de pastelería, golosinas, productos de copetín, embutidos y chacinados, fiambres, carnes procesadas, postres, aderezos, entre otros

Asegurar la correcta hidratación

• Elegir siempre agua segura

• Beber 8 vasos a diario, ya que el cuerpo elimina de 2 a 3 litros de líquido al día

• No esperar a tener sed para consumirla

• Evitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, jugos y aguas saborizadas

Continuar con la actividad física

Lo ideal con un estado de salud óptimo es:

• Realizar al menos una hora o más de actividad física al día ya que mejora las defensas, el descanso durante el sueño y el desarrollo de capacidades para enfrentar los desafíos físicos y emocionales. Se sugiere de intensidad moderada a elevada, en el caso de niños y niñas

• Al finalizar, entre 5 o 10 minutos de ejercicios de estiramiento

Además, tener en cuenta:

• Evitar el comportamiento sedentario, como permanecer sentados frente a pantallas por periodos largos de tiempo

• Realizar actividades recreativas o lúdicas, que impliquen movimiento, es decir un gasto de energía como caminar, bailar, jugar, andar en bicicleta, practicar deportes, entre otras

• Usar ropa cómoda y calzado adecuado

• Evitar el aire libre en horarios de mucho frío

Para más información se puede ingresar a http://salud.jujuy.gob.ar/soy-saludable/