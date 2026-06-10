«Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño» El Carmen se prepara para recibir a sus visitantes

La quinta edición del evento reunirá a más de 200 emprendedores y 70 elaboradores de alfajores de distintos puntos de la provincia y la región. La propuesta se desarrollará durante tres jornadas con actividades, concursos, espectáculos y entrada libre y gratuita.

La ciudad de El Carmen se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño, un evento que año tras año consolida su crecimiento y se posiciona como una de las principales propuestas de promoción productiva, turística y cultural de la provincia.

La quinta edición se desarrollará los días 13, 14 y 15 de junio en la plaza central de la ciudad, con entrada libre y gratuita, y prevé la participación de más de 200 emprendedores y 70 productores alfajoreros provenientes de distintos puntos de Jujuy y de la región.

La organizadora del evento, Silvina Rodríguez, destacó que se espera la presencia de más de 15 mil personas durante las tres jornadas y remarcó que la convocatoria continúa ampliándose año tras año. “Es un evento que viene creciendo muchísimo y que hoy reúne a emprendedores cada vez más competitivos. Además de representantes de toda la provincia y del NOA, este año recibiremos emprendedores del sur del país”, señaló.

El cronograma comenzará el sábado con la elección de la Embajadora del Alfajor Jujeño, que contará con la participación de más de 20 candidatas. El domingo tendrá lugar el tradicional concurso de alfajores, instancia en la que competirán productores de distintos puntos de la provincia. El ganador obtendrá como premio un viaje a Córdoba con todos los gastos cubiertos, en el marco de un convenio entre el Consejo de Emprendedores y el Gobierno de Córdoba.

Durante las tres jornadas también se desarrollarán espacios de exposición y comercialización de productos regionales, además de espectáculos musicales para toda la familia.

Fiesta del alfajor jujeño: relevancia económica regional

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini, destacó la importancia que adquirió el festival para la economía local y regional. “La fiesta creció año tras año y hoy genera un importante movimiento económico, con visitantes que llegan desde distintas localidades para acompañar a los emprendedores y disfrutar de la propuesta”, expresó.

Asimismo, tanto Rodríguez como Mancini coincidieron en remarcar que el crecimiento sostenido del evento es resultado del trabajo articulado entre los emprendedores, el Municipio de El Carmen y el Gobierno de la Provincia, cuya colaboración permite fortalecer y ampliar cada edición.

De esta manera, la Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño volverá a convertirse en un espacio de encuentro para productores, emprendedores, vecinos y turistas, promoviendo el desarrollo local y poniendo en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía regional.