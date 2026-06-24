Invierno saludable: Cómo reconocer síntomas de infecciones respiratorias en bebés, niñas y niños

La temporada de bajas temperaturas presenta mayor incidencia de casos de gripe, bronquiolitis, bronquitis, neumonía y otras. La consulta temprana evita complicaciones.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que los equipos de toda la provincia mantienen estricta vigilancia y brindan respuesta ante infecciones respiratorias, mientras transcurre la temporada de mayor incidencia de casos de gripe, bronquiolitis, bronquitis, neumonía y Covid, entre otras.

Las enfermedades respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser o estornudar y pueden afectar oídos, nariz, garganta y pulmones. El contagio también puede ocurrir por contacto con superficies u objetos contaminados como picaportes, barandas de escaleras o de transporte público, mesas o escritorios y utensilios de uso personal como vasos, cubiertos o mate, entre otros.

Cada año, el 50% de las internaciones pediátricas en el sistema público y el 80% de las consultas corresponde a las diferentes manifestaciones de enfermedades respiratorias, siendo los menores de 1 año y especialmente los bebés menores de 3 meses y quienes tienen antecedentes de prematurez, los grupos con mayor riesgo.

Por ello, la consulta médica debe ser inmediata cuando presentan:

• Fiebre

• Respiración agitada y con ruido

• Silbido al respirar

• Tos persistente En bebés y niños pequeños, también se deben atender manifestaciones como irritabilidad, llanto persistente, aleteo nasal con dificultad respiratoria o dificultad para alimentarse y/o rechazo al alimento.

Recomendaciones

Para prevenir enfermedades respiratorias es importante:

• Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente

• Desinfectar las manos con alcohol cuando no se puede realizar el lavado

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo

• Descartar pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos

• Evitar el humo de cigarrillos (tabaco y cannabis) en el hogar, sobre todo cuando se convive con niñas y niños

• No exponer a niñas y niños de braseros o estufas a leña

• Ventilar siempre los ambientes

• Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación y con las dosis indicadas a los grupos de riesgo

• En el caso de bebés, mantener la lactancia