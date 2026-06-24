Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 24 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de junio, la temperatura rondará entre los 1 y 15 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 24 de junio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre los 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría del 79 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 2 por ciento para esta franja del día.