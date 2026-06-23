Chile confirma la ubicación de 64 niños haitianos tras denuncia de tráfico

El gobierno chileno localizó a 64 niños haitianos que estaban bajo investigación. Se encuentran en buen estado y están con sus familias, tras una denuncia por presunto tráfico de menores.

El gobierno de Chile anunció el martes que ha encontrado a los 64 niños haitianos que estaban siendo objeto de investigación por las autoridades. Los menores se encuentran en buen estado y están con sus familias.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informaron que los menores ingresaron al país con visas de reunificación familiar. De estos, 63 permanecen en Chile con familiares y tienen una situación migratoria regular. El otro es un adolescente que se encuentra en México junto a sus familiares, según la PDI.

Este anuncio se produjo días después de que el presidente José Antonio Kast convocara a una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para discutir el caso, tras la presentación de una denuncia penal relacionada con presunto tráfico de menores por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

La denuncia estaba vinculada al ingreso a Chile de niños y adolescentes provenientes de Haití entre enero y octubre de 2025. Según un comunicado de la PDI, las fiscalizaciones realizadas por las autoridades habían detectado a al menos una docena de adultos que ingresaron repetidamente al país acompañando a grupos de menores haitianos.

Wulf anunció que el gobierno tiene planes de fortalecer el seguimiento de los procesos de reunificación familiar, así como garantizar la escolarización y el bienestar de los menores.

(Cadena3)