Investigadora argentina propone incorporar el conocimiento indígena al desarrollo del litio

Andrea Izquierdo fue reconocida con el premio Frontiers Planet Prize por una investigación que plantea integrar los saberes de las comunidades de la Puna en la evaluación de los impactos de la minería del litio.

La bióloga argentina Andrea E. Izquierdo fue distinguida como campeona nacional del prestigioso Frontiers Planet Prize 2026 por una investigación que busca incorporar el conocimiento de las comunidades indígenas en la evaluación de los impactos ambientales y sociales de la minería del litio.

La científica, investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-Conicet-Universidad Nacional de Córdoba), desarrolló un estudio centrado en la Puna argentina, una de las regiones con mayores reservas de litio del mundo y donde actualmente avanzan numerosos proyectos vinculados a la transición energética global.

En una entrevista publicada por el diario español El País, la investigadora sostuvo que las comunidades indígenas poseen una visión integral del territorio y que su participación resulta fundamental para lograr una transición energética más justa y sostenible. Según explicó, gran parte de los principios que hoy promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya forman parte de la cosmovisión de los pueblos originarios que habitan la región.

Argentina se consolidó en los últimos años como uno de los principales actores globales del mercado del litio. El país concentra alrededor del 20% de los recursos mundiales del mineral y actualmente cuenta con seis proyectos en producción y decenas de iniciativas en distintas etapas de exploración y desarrollo.

La investigación se desarrolló en comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca, territorios donde gran parte de los salares utilizados para la extracción de litio se encuentran bajo ocupación ancestral de pueblos originarios.

Entre las conclusiones más relevantes, el estudio destaca que las comunidades reconocen algunos beneficios asociados a la actividad minera, como la generación de empleo y mejoras en infraestructura, pero también manifiestan preocupación por la disponibilidad de agua, la transformación del paisaje, los cambios en las actividades tradicionales y el impacto sobre la salud de la población.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigadora fue la aparición de problemáticas vinculadas a la salud mental. Según explicó, los pobladores mencionan situaciones de estrés, angustia y depresión asociadas a los cambios que genera la actividad minera en sus modos de vida, aspectos que suelen estar ausentes en gran parte de la literatura científica.

Izquierdo sostiene que una transición energética verdaderamente sostenible debe incorporar la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones. En ese sentido, remarca que los pueblos de la Puna no rechazan necesariamente el desarrollo del litio, sino que reclaman ser escuchados y formar parte de los procesos que impactan sobre sus territorios.

La distinción obtenida a través del Frontiers Planet Prize posiciona a la investigadora argentina entre los principales referentes internacionales en sostenibilidad y gobernanza ambiental. Durante 2027 competirá junto a otros científicos de distintos países por el premio global que reconoce investigaciones capaces de ofrecer soluciones concretas a los desafíos ambientales más importantes del planeta.

(InfoNegocios)