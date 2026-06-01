Fue identificado el cuerpo hallado dentro de un utilitario en Los Lapachos

Fuentes en la investigación deslizaron que el cadáver encontrado maniatado dentro de un utilitario en la intersección de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 42, en el cruce de Los Lapachos, en la mañana del sábado fue identificado como Braian Chiodini de 32años.

Se trata de un empleado viajante de autopartes de la provincia de Tucumán que se encontraba en nuestra provincia realizando cobranzas y ventas. Por el crimen ya estarían detenidos hombres vinculados en la investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Las hipótesis que está bajo investigación es que la víctima el día viernes habría mantenido una discusión con algunos hombres de un comercio de la zona de Los Pericos.

Luego continuó con una fuerte discusión al parecer por cuestiones económicas y que fue subiendo de tono hasta que en un determinado momento del altercado los individuos, o el individuo, lo atacaron con golpes de puño y puntapiés, uno de ellos con un elemento contunde lo golpeó en la cabeza provocando su muerte.

Posteriormente, tras los golpes y al ver que el comerciante había fallecido subieron el cuerpo al vehículo en que llegó el occiso y lo trasladaron al lugar donde el sábado en horas de la mañana fue hallado en el cruce de esas rutas de Los Lapachos.

El hallazgo de vehículo con el cadáver se debió a la intensa búsqueda de sus familiares y gracias al GPS que contaba la camioneta en que se movilizaba la víctima. Sumado en la tarde del viernes el occiso hablo vía celular con un familiar avisando que tras visitar un par de clientes volvía a Tucumán.

Pero al pasar las horas y no tener novedades sus familiares comenzaron la búsqueda que finalmente concluyó con el fatal hallazgo en el cruce de Los Lapachos. De igual manera la Fiscalía no descarta otras hipótesis por el violento crimen de Braian Chiodini.