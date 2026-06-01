Efectivas intervenciones del Grupo Dinámico de prevención del delito en la Capital

Durante el fin de semana, el personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, realizo múltiples intervenciones, obteniendo como resultado la aprehensión de cinco hombres y el recupero de objetos robados.

Las intervenciones tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad Capital y se dieron en circunstancias que los agentes realizaban tareas preventivas y fueron alertados a través del Sistema de Monitoreo del 911, quienes captaron a estas personas tratando de cometer hechos de robo, causando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes.

Tras las distintas consultas, se pudo establecer que dos de estas personas tenían comparendo ante la Justicia por diferentes hechos. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular, el cual había sido robado.

Además destacaron el rápido accionar de los Zorros, quienes trabajan constantemente en conjunto con el Sistema de Monitoreo del 911, siendo una herramienta fundamental para contrarrestar hechos delictivos.