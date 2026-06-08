Clima en San Salvador Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 8 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de junio, la temperatura rondará entre los 12 y 15 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre el 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 8 de junio el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre los 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 78 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.