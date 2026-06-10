RENATRE promueve las buenas prácticas agropecuarias en Salta y Jujuy

La Delegación del RENATRE en Jujuy, participó de la reunión plenaria del Nodo Salta – Jujuy de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) dónde se avanzaron en el tratamiento de temas claves para asegurar la sostenibilidad de la actividad productiva en la región.

“Estos encuentros son muy importantes para fortalecer las buenas prácticas agropecuarias en el sector porque tienen el objetivo de contribuir a una producción y a un trabajo rural más seguro, responsable y sustentable de la región”, destacó el delegado del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

En este sentido señaló que durante el encuentro realizado recientemente en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy se avanzaron; en la elaboración de un plan de emergencia para combatir la plaga del pasto cubano, en una normativa para el uso adecuado de drones en las aplicaciones agrícolas, en la capacitación para el carnet de BPA y la incorporación de nuevos miembros, entre otros temas vinculados a la actividad productiva de la región.

Al mismo tiempo Rois remarcó “desde el RENATRE continuamos impulsando activamente las Buenas Prácticas Agropecuarias mediante ciclos de capacitación y formación orientados a profesionales, productores y trabajadores. Estás acciones buscan profesionalizar al sector, garantizar la seguridad laboral, proteger la salud de las familias rurales y promover una producción sustentable”.

Por último recordó que para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del Registro, se puede ingresar a www.renatre.org.ar y seguir las redes sociales oficiales @renatreinforma”, finalizó.