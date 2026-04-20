Intensa labor de efectivos de la Unidad Regional 2 durante el fin de semana

Secuestro de elementos, detenidos, operativos, accidente con arma de fuego, tragedia en el rio, son parte de los hechos más relevantes del fin de semana en San Pedro.

Desde la Jefatura de la Unidad Regional Nº 2 con asiento en San Pedro de Jujuy, el subjefe, comisario inspector Pablo Montoya, brindó un detalle de los hechos más relevantes registrados durante el último fin de semana, los cuales incluyeron intervenciones por delitos contra la propiedad, accidentes, operativos de control y un trágico hallazgo en una zona rural.

En primer lugar, el día viernes en horas de la mañana, personal policial intervino en un intento de robo en el barrio La Merced. El hecho fue advertido por un vecino que dio aviso al sistema de emergencias 911, informando sobre un hombre que intentaba sustraer pertenencias desde una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la fiscalía de turno por tentativa de delito.

Ese mismo día, en horas de la tarde, se registró un incidente en inmediaciones de un canal cercano al Club Gimnasia, donde una persona cayó al cauce. Afortunadamente, no se constataron lesiones de gravedad, registrándose únicamente daños materiales. El individuo fue asistido, examinado por personal médico y posteriormente trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes.

El día sábado, también en horas de la tarde, se tomó intervención en un hecho ocurrido en una zona rural, donde un hombre resultó herido tras autolesionarse accidentalmente con un arma de fuego calibre 16 mientras realizaba actividades en el monte. Según las primeras averiguaciones, el disparo se produjo por una maniobra involuntaria, impactando en el hombro derecho. La persona fue asistida por personal del SAME y se encuentra fuera de peligro. Intervino además la Brigada de Investigaciones para descartar otras circunstancias vinculadas al hecho.

En otro orden, durante la tarde-noche del domingo se registró un hecho trágico en la localidad de Lobatón. Un hombre que se encontraba pescando junto a un familiar y un amigo cayó al río tras desbarrancarse. Luego de un operativo de búsqueda, el cuerpo fue hallado sin vida a aproximadamente 200 metros del lugar donde fue visto por última vez. Trabajaron en el sitio personal de Criminalística, Bomberos y efectivos policiales, bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.

En materia preventiva, desde el viernes se activaron protocolos de seguridad en distintos establecimientos educativos de la jurisdicción, tanto de nivel primario como secundario, a raíz de amenazas detectadas en sanitarios escolares. Las autoridades informaron que se realizan controles, tareas investigativas en redes sociales y acciones conjuntas con organismos judiciales y el Ministerio de Educación. Asimismo, se recomendó a las familias reforzar el acompañamiento en el uso responsable de redes sociales por parte de menores.

En el marco de operativos de control vehicular realizados durante el fin de semana, se procedió al secuestro de cinco motovehículos por infracciones a la normativa vigente. Los rodados fueron trasladados a la delegación contravencional, quedando a disposición del Juzgado Contravencional. Entre los casos mencionados, se destacó la retención de una motocicleta de alta cilindrada que era buscada por generar situaciones de riesgo en la vía pública.

Durante estos procedimientos, se registró un siniestro cuando uno de los conductores intentó darse a la fuga, perdiendo el control del rodado y resultando con lesiones. También se reportaron otros incidentes viales vinculados al uso indebido de motocicletas, especialmente en prácticas de picadas, las cuales están prohibidas por la legislación vigente. Desde la Unidad Regional se reiteró el pedido de conciencia a la comunidad sobre el respeto a las normas de tránsito.

Finalmente, en relación a los eventos deportivos desarrollados en distintas canchas de la región, se informó que las actividades se llevaron a cabo con total normalidad, contando con la cobertura de personal policial afectado al servicio adicional, en el marco de competencias como la Copa Jujuy y torneos regionales.

El balance general del fin de semana da cuenta de una intensa labor operativa por parte de las fuerzas de seguridad, con intervenciones tanto en hechos delictivos como en tareas preventivas y de control en toda la jurisdicción de la Unidad Regional Nº 2.