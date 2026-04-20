Capacitación en El Piquete: Promueven el uso responsable de tecnologías y la prevención del acoso online

Se realizó el taller «Lo virtual es real» en El Piquete destinado a agentes de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de prevenir la violencia digital.

En la localidad de El Piquete se llevó a cabo el taller “Lo virtual es real”, propuesta impulsada por el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades en articulación con el Área Género del municipio de El Piquete para la prevención de la violencia digital.

Taller en El Piquete

Esta propuesta tuvo la finalidad de brindar herramientas para la identificación, prevención y abordaje de la violencia en entornos digitales, entendiendo que las situaciones que ocurren tienen consecuencias concretas y a veces muy graves en la vida de las personas.

La actividad fue dentro de un espacio que permita promover la reflexión sobre prácticas cotidianas en redes sociales y plataformas digitales poniendo énfasis en el reconocimiento de conductas como el acoso en línea, la difusión no consentida de contenido íntimo, el hostigamiento y otras formas de vulneración de derechos que se ejercen a través de medios digitales.

Es fundamental destacar la importancia de estos encuentros para visibilizar y fortalecer el uso seguro y responsable de las tecnologías, como también estrategias de prevención que permitan detectar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna, generando espacios de cuidado a través de la necesidad de construir ciudadanía digital basada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad.

Se destacó como eje central que la prevención de la violencia digital es un punto fundamental en el contexto actual donde el uso de tecnologías atraviesa la vida cotidiana de todas las personas, pero mujeres, niñas, adolescencias y diversidades son más propensas a sufrir violencia en el ámbito digital.

Participaron de la jornada el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa. También la titular del Área de Género de El Piquete, Noelia Gómez.