Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Jujuy lanza programa clave de Matemática

Jujuy continúa consolidando políticas educativas que buscan mejorar la calidad de los aprendizajes, acompañar a los docentes y brindar mayores oportunidades a los estudiantes jujeños.

Durante su viaje a la provincia de Buenos Aires para asistir el Consejo Federal de Educación y el Congreso Latinoamericano sobre Educación de Carácter y Liderazgo, la ministra Daniela Teseira, logró concretar avances que buscan dar respuestas a situaciones que atañen a la jurisdicción.

A través de Agustina Blanco directora de la organización Somos Red, en articulación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se gestionó el financiamiento completo del 100%, para la implementación del programa “Fortalecimiento de la Matemática” en instituciones educativas de nivel secundario de nuestra provincia.

Teseira detalló que esta iniciativa estará destinada, en una primera etapa, a 25 instituciones, seleccionadas en función de los resultados obtenidos en la Evaluación Aprender, priorizando aquellas con mayores desafíos en el área.

Fortalecimiento de la Matemática

El programa alcanzará a 25 equipos directivos y a 75 docentes (tres por institución), y contará con una modalidad de formación que incluye dos encuentros iniciales (uno presencial y otro virtual) con directivos, centrados en la implementación, el monitoreo y la evaluación, seguidos por seis instancias de capacitación con docentes—tres presenciales y tres virtuales— orientadas al trabajo pedagógico específico en el aula.

La ministra remarcó que esta propuesta busca dar respuesta a los datos relevados en 2024, ante la ausencia aún de los resultados correspondientes al año 2025. Asimismo, anticipó que, en una segunda etapa, se extenderá a todas las instituciones de dicho nivel.

Por otro lado, Teseira, reiteró un reclamo formal, al Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), por demoras en la transferencia de fondos destinados al pago de ateneístas que se desempeñaron durante el año 2025. Desde Nación se informó que estas demoras responden a Recortes Presupuestarios Nacionales. Por lo tanto, la ministra aclaró que estas decisiones no dependen de la provincia de Jujuy, ya que se trata de una medida adoptada exclusivamente por la Nación.

En la misma línea, se abordó la situación de la educación técnica y agrotécnica, destacándose cambios en las autoridades del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en un contexto de reducción de presupuesto nacionales. Estas limitaciones impactan directamente en la participación de estudiantes jujeños en instancias nacionales de olimpiadas y encuentros.

Frente a este escenario, la ministra Teseira reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de sostener y promover la ciencia, la innovación y las actividades educativas, garantizando su continuidad a nivel local. No obstante, aclaró que la participación en instancias nacionales se verá condicionada por la disponibilidad de fondos provenientes del Estado nacional.