Cambio de posición: Gran Bretaña, Francia y Alemania ahora están dispuestas a colaborar con Estados Unidos a “detener los ataques de Irán”

En un comunicado conjunto, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, declararon su “consternación por los imprudentes ataques de Irán contra sus aliados, que amenazan a sus militares y ciudadanos en la región”.

Cuando se inició el ataque, la posición inicial de Francia fue considerar la operación como "ilegal y peligrosa", llamando a que fuera "detenida inmediatamente". Y Londres no permitió el uso de sus bases para los aviones norteamericanos.

Mientras Londres se prepara para una evacuación masiva de 90.000 ciudadanos varados por la guerra en el Golfo Pérsico, el Reino Unido, Francia y Alemania han decidido dar un giro a la posición que mantenían hasta ayer sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. Las tres potencias afirmaron estar «dispuestas a colaborar con Estados Unidos y sus socios para ayudar a detener los ataques de represalia de Irán».

«Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados, posiblemente posibilitando acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen. Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y sus aliados regionales en este asunto», afirma el documento. No se proporcionaron más detalles el domingo por la noche.

Cuando se inició el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, la posición inicial de Francia fue considerar la operación como “ilegal y peligrosa”, llamando a que fuera “detenida inmediatamente”. Por su parte, Alemania mantuvo contactos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le anunció el ataque.

En cuanto al Reino Unido, Starmer inicialmente no permitió utilizar las bases británicas para la ofensiva —especialmente la de la isla Diego García en el archipiélago de Chagos para los aviones B2 norteamericanos—. Sin embargo, posteriormente anunció que aviones británicos ya patrullaban el cielo del Golfo Pérsico “para defender” a sus ciudadanos, intereses y aliados.

Este cambio de postura francés se precipitó la tarde del domingo, cuando una base aérea de Francia en Abu Dabi fue atacada con drones iraníes. Tras el incidente, Macron afirmó que su país está reforzando su postura militar y el apoyo a sus aliados en Oriente Medio; de hecho, el portaaviones Charles de Gaulle está siendo reubicado del Atlántico Norte al Mediterráneo Oriental. «Necesitamos adaptar nuestra postura a los acontecimientos de las últimas horas», declaró el mandatario.

Actualmente, hay 60 navíos bajo pabellón o capitales franceses bloqueados en el interior del Golfo Pérsico. Tras cruzar el Estrecho de Ormuz, han recibido la consigna de “protegerse”. Aunque se asegura que no son “objetivos prioritarios”, los navíos podrían ser desviados por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, lo que supondría un mayor costo para el transporte de petróleo.

El primer ministro británico compartió un video el domingo por la noche en el que confirmó que, si bien su país no participa en las operaciones ofensivas directas en Irán, ahora ha autorizado a Estados Unidos el uso de sus bases militares, algo que hasta ahora estaba prohibido.

“Nuestros socios en el Golfo nos han pedido que hagamos más para defenderlos, y es mi deber proteger las vidas británicas. Tenemos aviones en el aire como parte de operaciones defensivas coordinadas que ya han interceptado con éxito ataques iraníes”, explicó Starmer. Añadió que la única manera de detener la amenaza es destruir los misiles en sus depósitos o lanzadores, motivo por el cual aceptó la solicitud de EE. UU. para el uso de bases con ese «propósito defensivo específico y limitado».

Londres elabora planes para una de las mayores evacuaciones de su historia en caso de que el espacio aéreo en el Golfo continúe cerrado. El presidente Donald Trump ha señalado que la guerra podría durar cuatro semanas más.

En menos de 24 horas, más de 76.000 personas han registrado su ubicación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, principalmente turistas en los Emiratos Árabes Unidos y personas en tránsito. Se espera que la cifra aumente a cientos de miles en los próximos días.

Los ministros diseñan planes de contingencia para evacuar a ciudadanos de Arabia Saudita, aunque por ahora el consejo es permanecer en sus hogares y protegerse. El operativo solo se activará si se confirma que el espacio aéreo permanecerá cerrado por un periodo prolongado. Se ha instado a los residentes de Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Israel y los territorios palestinos a registrarse formalmente.

La Cancillería británica estima que 94.000 ciudadanos han registrado su presencia en las zonas afectadas. De ellos, más de 50.000 se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, la mayoría turistas en Dubái. Dado que los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi han sufrido fuertes ataques por parte de Irán y el espacio aéreo está clausurado, los viajeros carecen de un plan de retorno.

Fuentes de Whitehall afirmaron que el gobierno considera todas las opciones, incluyendo rutas terrestres hacia países vecinos donde los aeropuertos sigan operativos, como Arabia Saudita.

(Clarin)