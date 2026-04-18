Instituto cayó 1-0 ante Estudiantes y complicó su chances de meterse en playoffs

El encuentro se disputó en el estadio Juan Domingo Perón. «La Gloria» mereció más, pero se quedó sin nada. «El Pincha» se impuso con un tanto de Aguirre en el complemento.

Instituto no pudo hacer pie en casa y sufrió una derrota que duele. En Alta Córdoba, cayó 1-0 frente a Estudiantes de La Plata y dejó escapar una chance determinante para acercarse a los puestos de clasificación en la Zona A.

El equipo dirigido por Diego Flores arrancó con intensidad, presionando alto y generando las primeras situaciones de peligro. Un potente remate de Gastón Lodico y una volea de Giuliano Cerato exigieron al arquero Fernando Muslera, quien respondió con seguridad para mantener el arco en cero.

Sin embargo, con el correr de los minutos, el partido entró en una meseta. Instituto perdió claridad en los últimos metros y comenzó a quedarse sin ideas, mientras que el conjunto platense fue encontrando espacios y creciendo en el juego.

El golpe llegó temprano en el complemento. A pocos minutos del reinicio, Brian Aguirre sorprendió a la defensa local y, con un derechazo preciso, venció a Manuel Roffo para poner en ventaja al equipo visitante. A partir de allí, Estudiantes manejó los tiempos, se replegó con orden y neutralizó los intentos de reacción de la Gloria.

Más allá de los cambios y la búsqueda ofensiva, Instituto nunca encontró los caminos para quebrar la resistencia rival. Incluso, en el tramo final, el Pincha llegó a convertir el segundo tanto a través de Facundo Farías, aunque la acción fue anulada por el VAR por una falta previa.

El resultado dejó a Estudiantes con el boleto asegurado a la próxima instancia, mientras que Instituto quedó obligado a hacer cuentas.

El conjunto cordobés deberá sumar la mayor cantidad de puntos en sus últimos compromisos —ante Newell’s como visitante y frente a Estudiantes de Río Cuarto— si pretende meterse entre los ocho mejores.

(Cadena3)