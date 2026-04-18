«Hezbolá emite una rotunda advertencia a Israel»

«Un alto el fuego implica el cese total de todos los actos hostiles, y dado que no confiamos en este enemigo, los combatientes de la resistencia permanecerán con el dedo en el gatillo», aseguró el líder del movimiento libanés.

El líder del movimiento libanés declaró que los combatientes de Hezbolá permanecerán «con el dedo en el gatillo» y responderán a cualquier violación por parte de Israel de la tregua con el Líbano.

«Un alto el fuego implica el cese total de todos los actos hostiles, y dado que no confiamos en este enemigo, los combatientes de la resistencia permanecerán con el dedo en el gatillo, listos para la acción, y responderán a las violaciones de la agresión como corresponde», aseveró Naim Qassem.

Además, aseguró que el grupo libanés no tolerará que «se repitan los quince meses de paciencia ante la agresión israelí, mientras esperábamos una solución diplomática que no dio frutos».

Las FDI dispuestas a seguir atacando el Líbano

En la misma jornada, Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que se reservan el derecho a seguir llevando a cabo operaciones militares en el Líbano pese a la tregua temporal de 10 días.

«Las FDI están autorizadas a continuar destruyendo infraestructuras terroristas en la zona, incluso durante el alto el fuego», declararon altos mandos en una rueda de prensa.

Tregua entre Israel y el Líbano

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el jueves el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el alto el fuego entre Tel Aviv y Beirut no es permanente, dado que la campaña militar contra Hezbolá no ha logrado todos sus propósitos.

Asimismo, indicó que las FDI «mantendrán el control de todos los lugares que han liberado y capturado» en el Líbano.

Miles de casas en el sur del país árabe fueron arrasadas durante la ofensiva de Tel Aviv, forzando desplazamientos masivos. En las redes sociales se difundieron videos que muestran la destrucción en la zona y a soldados israelíes derribando entre risas y aplausos viviendas de civiles. (RT)