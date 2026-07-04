Ingreso libre y gratuito para los residentes jujeños al Centro Cultural Lola Mora

La administración del Centro Cultural Lola Mora comunicó que el acceso a las instalaciones será completamente gratuito para todos los habitantes y residentes de la provincia de Jujuy. El beneficio de entrada libre estará vigente a partir de este viernes y se extenderá hasta el próximo jueves 9 de julio.Noticias de Jujuy.

Para ingresar no se requerirá realizar una reserva previa a través de plataformas virtuales. El único requisito obligatorio para acceder a la gratuidad será la presentación física del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, el cual deberá constatar de forma efectiva la residencia actual en el territorio provincial.

Desde la institución recordaron a la comunidad que el espacio cultural mantiene sus puertas abiertas en su horario habitual de atención, el cual se desarrolla de martes a domingos desde las 10 hasta las 20 horas.