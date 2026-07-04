Siguen las alertas amarilla y naranja por frío extremo en gran parte del país

Las mínimas oscilarán entre 1 y 3 grados bajo cero en algunas regiones, mientras que las máximas no superarían los 10 grados. En tanto, las heladas volverán en distintos puntos en el inicio de las vacaciones de invierno.

El frío intenso continuará durante el fin de semana y los próximos días en buena parte del país, con alertas por temperaturas extremas y especial atención en Córdoba, donde se esperan heladas fuertes y la posibilidad de nevadas en sectores serranos.

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte del norte y centro de la Argentina se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por frío, mientras que sectores de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires aparecen bajo alerta naranja.

En la captura oficial se observan áreas alcanzadas por alerta amarilla en provincias del NOA, NEA, Cuyo y la región central, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También aparece un sector de Chubut bajo ese mismo nivel.

Las zonas más comprometidas, marcadas en naranja, se ubican en sectores de Córdoba y Buenos Aires. En el caso bonaerense, el color naranja alcanza áreas del centro, este y sudeste provincial, mientras que en Córdoba se observa un sector puntual con ese nivel de advertencia.

El SMN explicó que la alerta amarilla por frío implica un efecto leve a moderado en la salud: las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para niños, niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. La alerta naranja representa un efecto moderado a alto y puede ser muy peligrosa, especialmente para los grupos de riesgo.

El organismo señala que el Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas busca anticipar situaciones meteorológicas que puedan afectar la salud y la mortalidad, para que la población, los servicios de salud, protección civil y emergencias adopten medidas de prevención y respuesta.

Para determinar los alertas por frío, el sistema utiliza el percentil 10 de las temperaturas máximas y mínimas históricas. Esto significa que se consideran extremas aquellas temperaturas que se ubican dentro del 10% más bajo registrado para ese lugar, tomando como referencia el período 1961-2010. El pase a niveles más altos depende de la persistencia del evento y de la probabilidad de alcanzar valores aún más fríos.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana al salir, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, tomar líquido, no consumir alcohol y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El sistema de alertas por temperaturas extremas se actualiza todos los días alrededor de las 19 y tiene alcance para todo el territorio continental argentino, por lo que las áreas bajo advertencia pueden modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.