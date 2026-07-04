Hoy es el Día Internacional de las Cooperativas

El Día Internacional de las Cooperativas, también conocido como Día Nacional del Cooperativismo en Argentina, se celebra cada primer sábado de julio.

Fue proclamado oficialmente por las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), esta fecha rinde homenaje al impacto económico, social y sostenible de las cooperativas en todo el mundo .

En Argentina, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) lidera las celebraciones, destacando el rol fundamental de estas entidades en la generación de trabajo genuino, producción y servicios bajo principios de libertad y solidaridad .

La historia del cooperativismo moderno combina la búsqueda de justicia social con la organización económica colectiva.

El Origen Moderno: Los Pioneros de Rochdale (1844)

Aunque existieron experiencias previas de ayuda mutua, el cooperativismo moderno nació en Rochdale, Inglaterra, en 1844.

• El contexto: La Revolución Industrial generó desempleo, salarios miserables y condiciones de vida extremas.

• La acción: Un grupo de 28 tejedores se unió para abrir un almacén propio de consumo de alimentos básicos.

• El legado: Crearon los Principios de Rochdale, las bases que hoy regulan a todas las cooperativas del mundo (gestión democrática, distribución equitativa y educación).

La Consolidación Global (1895)

El modelo se expandió rápidamente por toda Europa y el resto de los continentes.

• En 1895 se fundó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en Londres.

• Esta entidad unificó los criterios del movimiento y hoy representa a más de 1.200 millones de cooperativistas en el planeta.

El Cooperativismo en Argentina

El movimiento argentino tiene raíces profundas vinculadas a la inmigración y al desarrollo rural.

• 1898: Se fundó El Progreso Agrícola de Pigüé en la provincia de Buenos Aires, considerada la primera cooperativa del país.

• 1905: Juan B. Justo fundó El Hogar Obrero, cooperativa de consumo y edificación clave para los trabajadores urbanos.

• Actualidad: El sector está regulado por la Ley 20.337