Ingreso de aire polar: Brusco descenso de temperatura impactará en el norte argentino este fin de semana

El avance de un frente frío provocará un marcado cambio en las condiciones climáticas en Jujuy y la región. Se esperan vientos del sur, caída abrupta de temperaturas y un ambiente plenamente invernal en pocas horas.

Un cambio rotundo en el clima se hará sentir desde este fin de semana en las provincias del norte argentino, con especial impacto en Jujuy, donde se anticipa un descenso térmico brusco producto del ingreso de una masa de aire polar.

El fenómeno comenzará a percibirse entre la noche del viernes y el sábado, cuando un frente frío avance desde el sur del país y genere un giro en la circulación del viento, predominando el sector sur. Esta situación provocará una rápida caída de las temperaturas, dejando atrás jornadas más templadas para dar paso a condiciones típicamente invernales.

Según los pronósticos, el descenso no será gradual, sino repentino, lo que intensificará la sensación térmica, especialmente en horas de la madrugada y la mañana. En zonas rurales y sectores elevados, no se descartan registros de temperaturas muy bajas e incluso la presencia de heladas.

Además, el viento jugará un rol clave en este cambio de escenario, con ráfagas que podrían acentuar la sensación de frío y generar incomodidad en la población.

Este tipo de eventos, caracterizados por el ingreso de aire de origen polar, suelen marcar los primeros episodios intensos de frío en el año. Lo particular en esta ocasión es la rapidez del cambio, que obliga a la población a adaptarse en pocas horas a un escenario climático completamente distinto.

Para el norte argentino, donde las temperaturas aún se mantenían relativamente moderadas, este descenso representa un quiebre estacional anticipado. No solo impacta en la vida cotidiana, sino también en la salud, por el aumento de enfermedades respiratorias, y en la actividad productiva, especialmente en zonas agrícolas sensibles a las heladas.

En este contexto, se recomienda a la población tomar precauciones, reforzar el abrigo y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

El invierno empieza a dar señales firmes, y lo hace sin escalas.