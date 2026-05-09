Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 9 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 9 de mayo, la temperatura rondará entre los 2 y 10 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 9 de mayo el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento y los vientos del Sur correrán a una velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 65 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMNN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.