Por abigeato de animales pertenecientes al Ingenio La Esperanza detienen a 5 cuatreros

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Personal de Caballería de la UR2 demoró a 5 personas por  abigeato en la localidad El Quemado sector La Isla

Por cuatrerismo detiene a 5 personas

Este viernes 08 de mayo, en horas del mediodía, personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 2, mientras cumplía tareas preventivas y de seguridad en distintos sectores rurales pertenecientes a su jurisdicción, tomó conocimiento sobre un supuesto hecho ilícito relacionado con abigeato.

El mismo fue en la localidad de El Quemado, sector La Isla, ubicado entre Río Negro 1 y Río Negro 2, a aproximadamente a 7 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34.

De manera inmediata, los efectivos policiales se constituyeron en el lugar, desplegando un rápido operativo de verificación y control, logrando dar con varias personas de sexo masculino junto a un vehículo que transportaba animales vacunos, cuya procedencia no pudo ser acreditada en ese momento.

Ante esta situación, se procedió a realizar las averiguaciones correspondientes y, por directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, los individuos fueron demorados y posteriormente trasladados hacia la Seccional 48°, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de restos de animales faenados y demás elementos vinculados a la causa, continuándose con las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Cabe mencionar que el predios pertenece al Ingenio La Esperanza, quienes posteriormente presentaron la correspondiente denuncia.

Se destaca el rápido accionar y el profesionalismo del personal policial interviniente, quienes actuaron de manera coordinada y eficiente, reafirmando el compromiso de la Policía de la Provincia en la lucha contra los delitos rurales y en la prevención constante para brindar mayor seguridad a toda la comunidad.

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