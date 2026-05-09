Por abigeato de animales pertenecientes al Ingenio La Esperanza detienen a 5 cuatreros

Personal de Caballería de la UR2 demoró a 5 personas por abigeato en la localidad El Quemado sector La Isla

Este viernes 08 de mayo, en horas del mediodía, personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 2, mientras cumplía tareas preventivas y de seguridad en distintos sectores rurales pertenecientes a su jurisdicción, tomó conocimiento sobre un supuesto hecho ilícito relacionado con abigeato.

El mismo fue en la localidad de El Quemado, sector La Isla, ubicado entre Río Negro 1 y Río Negro 2, a aproximadamente a 7 kilómetros de la Ruta Nacional N° 34.

De manera inmediata, los efectivos policiales se constituyeron en el lugar, desplegando un rápido operativo de verificación y control, logrando dar con varias personas de sexo masculino junto a un vehículo que transportaba animales vacunos, cuya procedencia no pudo ser acreditada en ese momento.

Ante esta situación, se procedió a realizar las averiguaciones correspondientes y, por directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, los individuos fueron demorados y posteriormente trasladados hacia la Seccional 48°, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de restos de animales faenados y demás elementos vinculados a la causa, continuándose con las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Cabe mencionar que el predios pertenece al Ingenio La Esperanza, quienes posteriormente presentaron la correspondiente denuncia.

Se destaca el rápido accionar y el profesionalismo del personal policial interviniente, quienes actuaron de manera coordinada y eficiente, reafirmando el compromiso de la Policía de la Provincia en la lucha contra los delitos rurales y en la prevención constante para brindar mayor seguridad a toda la comunidad.