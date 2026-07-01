Inglaterra se lo dio vuelta a República Democrática del Congo y se metió en octavos de final

Harry Kane fue el autor de los dos tantos y el héroe de la noche en Atlanta.

Inglaterra le dio vuelta en el segundo tiempo el partido a República Democrática del Congo por 2 a 1 y selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a México.

Con dos goles de Harry Kane, a los 30 y a los 41 minutos del segundo tiempo, Inglaterra sufrió más de la cuenta con el elenco africano, quien se había puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel sufrió más de lo esperado, estuvo cerca de la eliminación y necesitó un doblete de Harry Kane para revertir un partido que tuvo como gran figura al arquero Lionel Mpasi.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio. A los siete minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha superó a Djed Spence y Brian Cipenga apareció sin marcas para definir ante Jordan Pickford y establecer el 1-0.

Inglaterra asumió el control del encuentro, dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero se encontró con una actuación sobresaliente de Mpasi.

El arquero congoleño le contuvo dos cabezazos a Jude Bellingham, desvió un potente remate de Harry Kane y también respondió con seguridad ante otro disparo del mediocampista del Real Madrid.

Además, el defensor Aaron Wan-Bissaka evitó el empate al despejar sobre la línea un remate del delantero Marcus Rashford.

República Democrática del Congo también estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero el disparo de Yoane Wissa se estrelló en el palo.

En el complemento, Inglaterra volvió a monopolizar el juego y Mpasi siguió sosteniendo la diferencia con otra gran intervención frente a Bellingham.

La resistencia africana se quebró a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Declan Rice inició la jugada con un centro cruzado, Anthony Gordon volvió a poner la pelota en el área y Harry Kane conectó de cabeza para igualar el marcador.

Cinco minutos después llegó la remontada: Mpasi volvió a rechazar un potente remate de Bellingham, pero la acción continuó y Kane tomó el rebote, dejó atrás a su marcador y definió con un fuerte disparo para sellar el 2-1 definitivo.

República Democrática del Congo se despidió del torneo tras poner contra las cuerdas a uno de los principales candidatos mientras que Inglaterra avanzó con sufrimiento y buscará los cuartos de final frente a México. (NA)