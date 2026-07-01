Cuál es la camiseta del Mundial 2026 que lidera las ventas globales: «El ranking que sorprende al negocio del fútbol»

El Mundial 2026 también se juega en el negocio: un informe revela qué camisetas, clubes y jugadores lideran las ventas globales.

El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. Mientras las selecciones compiten por el título, las principales marcas deportivas disputan otra carrera: la de las ventas de camisetas, uno de los negocios más rentables de la industria del fútbol.

Qué país lidera el ranking global y cuál sorprende en el catálogo de Adidas

De acuerdo con distintos reportes del sector, la camiseta de la Selección Argentina habría sido la más vendida durante la temporada del Mundial 2026, impulsada por el fenómeno que sigue generando Lionel Messi. Sin embargo, si el análisis se restringe al catálogo de Adidas, el liderazgo cambia de manos: la camiseta de la Selección Mexicana aparece como la de mayor éxito comercial.

Las cifras mencionadas surgen de estimaciones de mercado. En algunos casos, los propios informes aclaran que aún no cuentan con una confirmación oficial por parte de la FIFA.

Argentina, al frente del ranking mundial de selecciones

Los reportes del sector ubican a la camiseta albiceleste como la más comercializada durante la temporada del Mundial 2026.

Las estimaciones le atribuyen alrededor de 5,4 millones de unidades vendidas a nivel global, una cifra impulsada, en gran medida, por el impacto comercial que sigue teniendo Lionel Messi.

Detrás de Argentina aparecen España y Brasil, que completarían el podio de las selecciones con mayor volumen de ventas durante el certamen.

El diseño que convirtió a México en el gran éxito comercial de Adidas

Si el análisis se limita exclusivamente a las camisetas comercializadas por Adidas, el liderazgo cambia de manos. Las estimaciones indican que el modelo de la Selección Mexicana fue el más vendido dentro del catálogo global de la marca durante el Mundial 2026.

Inspirada en la Piedra del Sol, la camiseta habría superado el millón de unidades oficiales comercializadas, ubicándose por encima de otras selecciones patrocinadas por la empresa alemana.

Para los analistas, el resultado confirma el enorme peso comercial que tienen México y la comunidad hispana de Estados Unidos, un mercado estratégico para las marcas deportivas en una Copa del Mundo organizada en Norteamérica.

Los clubes europeos dominan el negocio del merchandising

Fuera del ámbito de las selecciones, el liderazgo continúa concentrado en los gigantes del fútbol europeo. Según estimaciones correspondientes al último año móvil, el Real Madrid encabeza el ranking mundial de ventas de camisetas oficiales, seguido por el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain.

De acuerdo con las estimaciones del mercado a partir del desempeño de las tiendas oficiales de cada institución, el ranking de ventas de camisetas oficiales quedó conformado de la siguiente manera:

Real Madrid (España): 3.133.000 unidades.

FC Barcelona (España): 2.940.000 unidades.

Paris Saint-Germain (Francia): 2.540.000 unidades.

Lamine Yamal lidera una nueva generación de figuras

El negocio del merchandising también refleja el cambio de ciclo que atraviesa el fútbol mundial.

Las estimaciones ubican a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, como el futbolista con mayor cantidad de camisetas vendidas durante el último año móvil, superando por un margen estrecho a Lionel Messi.

El ranking estimado de dorsales comercializados es el siguiente:

Lamine Yamal (FC Barcelona): 1.315.000 unidades.

Lionel Messi (Inter Miami): 1.278.000 unidades.

Robert Lewandowski (FC Barcelona): 1.110.000 unidades.

Completan el Top 10 Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Giorgian De Arrascaeta, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Harry Kane y Rodrygo, todos ellos entre los jugadores con mayor demanda de camisetas oficiales.

Más allá de quién termine levantando la Copa del Mundo, las marcas siguen de cerca qué selecciones, equipos y futbolistas logran convertir la pasión de los hinchas en ventas, un indicador que se volvió tan relevante para la industria como los propios resultados deportivos.

(iprofesional)