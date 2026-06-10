Infraestructura. Proyectan más avances para San Pedro de Jujuy

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió al intendente de San Pedro, Julio Bravo para abordar temas de relevancia para la ciudad.

Dando continuidad a los encuentros que se realizan con los intendentes y comisionados municipales, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, recibió al intendente de San Pedro, Julio Bravo. En instalaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas se llevó a cabo la reunión.

En este marco, el funcionario brindó detalles de los temas abordados, haciendo hincapié en materia de infraestructura pública. “Hemos conversado respecto a la posibilidad de financiación de distintas obras, algunas ya en ejecución y otras que comenzarán a ejecutarse. En este sentido, destacamos los avances del Complejo de Hockey.

En dicho espacio, no solamente ya se está jugando sobre la cancha de césped artificial, sino que además presentan un gran avance los baños públicos, los vestuarios para los equipos y el cercado perimetral, encontrándose terminado éste último”, explicó el intendente.

Acciones conjuntas

Asimismo, durante la reunión se dialogó sobre los pasos a seguir en la reactivación de la obra del Mercado Municipal, en vista de su notable deterioro. En función de las necesidades derivadas de la complejidad y especialización de las tareas requeridas, ambas partes -provincia y municipio-, previamente acordaron implementar acciones de manera conjunta.

Por último, el mandatario ramaleño agregó: “En la oportunidad también se hizo mención a las próximas obras de pavimentación, sumado a la refacción de puestos de Salud que llevaríamos adelante junto al Ministerio de Salud en las localidades de Arroyo Colorado y El Acheral”.

Desde Hacienda se continúa apoyando propuestas transformadoras para los jujeños, en este caso impulsando el crecimiento de polos comerciales, sociales y comunitarios que promuevan el desarrollo local.