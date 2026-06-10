Comisiones legislativas dieron despacho favorable al régimen de asistencia fiscal para comerciantes jujeños

En reuniones realizadas en el Salón Presidente Raúl Alfonsín, las comisiones de Finanzas y de Legislación General de la Legislatura de Jujuy otorgaron despacho favorable al proyecto de ley que crea un Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal para el Comercio de la provincia. La iniciativa está destinada a monotributistas de todas las categorías y contempla beneficios impositivos con el objetivo de aliviar la situación económica que atraviesa el sector.

El presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Guido Luna, explicó que la propuesta prevé exenciones tributarias para los pequeños comerciantes. Los monotributistas de la provincia, desde la categoría A hasta la K, tendrán beneficios impositivos, y quienes se encuentren entre las categorías A a C inclusive quedarán exentos del pago del 100% de Ingresos Brutos. El régimen contempla además beneficios vinculados al Impuesto Inmobiliario, al Impuesto de Sellos y otras medidas de alivio fiscal.

El legislador indicó que el régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y que el proyecto prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue los beneficios si las circunstancias lo requieren. Señaló que la propuesta surge a partir de una solicitud del gobernador de la provincia para acompañar al sector comercial frente a la caída de las ventas y la retracción de la actividad económica a nivel nacional, como una medida orientada a paliar una situación que afecta a comerciantes de toda la provincia. Tras obtener despacho favorable en ambas comisiones, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en una próxima sesión legislativa.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Adriano Morone, remarcó la importancia de la iniciativa en el actual contexto económico y la describió como una ley de alivio para los monotributistas del sector comercial, que representa alrededor de 60 mil puestos de trabajo en la provincia.

Morone explicó que el proyecto contempla la reducción de tributos provinciales, principalmente en materia de Ingresos Brutos, además de exenciones en los impuestos de Sellos e Inmobiliario y la suspensión de ejecuciones fiscales por deudas con el fisco provincial. El objetivo, precisó, es brindar herramientas concretas a un sector que atraviesa una situación compleja debido a la caída de la actividad económica, en una iniciativa coordinada con el Gobierno de la Provincia y con el acompañamiento del gobernador. El impacto es significativo por la cantidad de comerciantes alcanzados y por los puestos de trabajo y las familias que dependen de esa actividad.