Joy iniciará operaciones comerciales en julio con vuelos entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba

La nueva aerolínea comenzará a operar durante las vacaciones de invierno con rutas regulares que unirán Jujuy con Buenos Aires y Córdoba.

JOY confirmó que iniciará sus operaciones comerciales durante julio con vuelos regulares entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno y en el marco de la etapa final para obtener su Certificado de Operador Aéreo (AOC).

La compañía informó que el esquema inicial contempla 12 frecuencias semanales entre Jujuy y Buenos Aires, además de siete vuelos semanales entre Jujuy y Córdoba, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea del norte argentino y del país.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a un sector de pasajeros que demanda una mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio. En ese contexto, Jujuy tendrá un rol estratégico dentro de nuestra red inicial de operaciones”, señaló Juan Maggio, fundador de JOY.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la empresa se encuentra en la cuarta fase del proceso de certificación para obtener el AOC, requisito indispensable para comenzar a prestar servicios comerciales.

La puesta en marcha de las operaciones se concreta con la llegada a Aeroparque de aeronaves Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros. De acuerdo con la compañía, estas unidades están configuradas sin asiento central, lo que permite mayor espacio personal, menor ruido en cabina y mayor comodidad para los viajeros.

Además, JOY indicó que ofrecerá atención personalizada, servicio a bordo y procesos de embarque y desembarque más ágiles.

En paralelo, la aerolínea avanza con la preparación de su estructura operativa. Durante las últimas semanas realizó en Lufthansa Aviation Training, en Alemania, entrenamientos de pilotos en simuladores de vuelo, así como capacitaciones y certificaciones para las tripulaciones de cabina.

Por su parte, el CEO de JOY, Horacio Darré, sostuvo: “Estamos convencidos que nuestros pasajeros van a vivir una experiencia superadora y que la capacitación de nuestras tripulaciones bajo las pautas más exigentes y sofisticadas del mercado aeronáutico mundial garantizarán el cumplimiento de dichos estándares”.

La empresa informó que los pasajes estarán disponibles próximamente a través de su sitio web oficial.

(Agencia NA)