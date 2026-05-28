El Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda se reunió con el bloque Justicialista

El encuentro contó con la presencia del presidente del bloque, el diputado Rubén Rivarola, junto a la totalidad de los legisladores que lo integran.

El Foro Provincial Por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda; en adelante, Foro del Hábitat, mantuvo una reunión con el bloque Justicialista de la Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy, en el marco de la campaña por la aprobación del proyecto de ley de Hábitat Digno.

La reunión fue valorada como positiva por ambas partes.

Los representantes del bloque justicialista expresaron su compromiso de apoyar el proyecto de ley, que fue presentado por la diputada Daniela Vélez, integrante de ese mismo bloque.

En el encuentro reconocieron la gravedad de la problemática habitacional que atraviesa la provincia y, en particular, la paralización de la construcción de viviendas sociales durante los últimos doce años, poniendo fin a un proceso iniciado en 2003 que garantizó la entrega de miles de viviendas a familias jujeñas con el objetivo de saldar una deuda histórica.

Los legisladores coincidieron en que la aprobación de esta ley representaría el inicio de una solución concreta para más de 200.000 jujeños y jujeñas que carecen de un terreno propio.

Desde el bloque subrayaron que pensar la expansión urbana de la provincia es una necesidad real que debe ser asumida por el conjunto de la clase política. En ese marco, recordaron el lema impulsado por el Papa Francisco —Tierra, Techo y Trabajo— y señalaron que este proyecto de ley es la respuesta legislativa a ese mandato.

Este encuentro se produce en un contexto nacional de grave retroceso en materia habitacional.

Recordaron que el gobierno de Javier Milei desmanteló la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo creado por la Ley 27.453 para financiar y ejecutar obras en los barrios populares inscriptos en el RENABAP, dejando más de 628 obras frenadas en todo el país.

A esto se suma que el gobierno nacional trasladó a provincias y municipios los planes de vivienda paralizados, derogando programas como el Plan Casa Propia, desligándose de su responsabilidad habitacional.

Remarcaron que el dato es elocuente: el Gobierno Nacional tiene $257.488 millones designados para barrios populares, sin gastar. La ley existe, el fondo existe, el dinero existe. Las familias que lo necesitan también existen. Lo que falta es voluntad política para ejecutarlo.

Por su parte, el Foro del Hábitat reafirmó su compromiso de continuar recorriendo todos los espacios necesarios para dar a conocer el proyecto, dialogar con distintos sectores y avanzar hacia su aprobación definitiva.

El Foro del Hábitat es un espacio colectivo que reúne a organizaciones sociales y territoriales, la Iglesia Católica a través de Cáritas y la Pastoral Social, sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles, profesionales, cooperativas y vecinos y vecinas comprometidos con el derecho a la vivienda y el acceso al suelo en la provincia de Jujuy.