Incidentes en el Obelisco: Un grupo de personas se enfrentó a la policía luego de la final del Mundial 2026

Los disturbios comenzaron cuando algunos simpatizantes arrojaron piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad.

Un grupo de personas protagonizó incidentes este domingo por la noche en las inmediaciones del Obelisco, donde miles de personas se habían concentrado para festejar el subcampeonato de la Selección argentina luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los disturbios comenzaron cuando algunos simpatizantes arrojaron piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad avanzaron para dispersar a los grupos involucrados y controlar la situación.

De acuerdo con las primeras informaciones, se registraron corridas y enfrentamientos sobre la avenida 9 de Julio y los accesos al Obelisco, mientras el operativo policial continuaba para restablecer el orden.

La conglomeración de simpatizantes en el lugar tenía como objetivo celebrar lo conseguido por el elenco nacional de la mano de Lionel Messi, quien seguramente disputó su última Copa del Mundo, y Lionel Scaloni, a pesar de la dura caída frente al cuadro europeo que le impidió sumar la cuarta estrella “Albiceleste”.

Sin embargo, pasadas las 23:30 horas de este domingo, todo dejó de ser ambiente de festejo y varios simpatizantes comenzaron a arrojar proyectiles contra el cordón policial que se encontraba cerca del Obelisco.

Más allá de la derrota ante España, miles de hinchas coparon el Obelisco para apoyar a la Selección argentina

A pesar de la desilusión por no conseguir la cuarta estrella, y la segunda de manera consecutiva, la histórica postal del centro porteño volvió a teñirse de celeste y blanco con banderas, camisetas y cánticos de aliento.

Bajo una jornada marcada por la dura derrota del elenco nacional, los simpatizantes albicelestes destacaron el orgullo por el recorrido del equipo del entrenador argentino y brindaron una emotiva despedida a Messi en su último Mundial.

Miles de personas eligieron acompañar a la selección argentina, incluso en la derrota, y transformaron el Obelisco en un homenaje al subcampeonato mundial.

(Agencia NA)