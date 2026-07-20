20 de Julio: El Día del Amigo, una fecha para celebrar los vínculos que trascienden el tiempo

Cada 20 de julio, millones de argentinos celebran el Día del Amigo, una jornada dedicada a homenajear esos lazos de afecto, confianza y compañerismo que forman parte de la vida cotidiana.

La fecha invita a reunirse, compartir un almuerzo, una cena o simplemente un mensaje para agradecer a quienes están presentes en los momentos más importantes.

El 20 de julio se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas del calendario argentino. Restaurantes, bares, confiterías y espacios de encuentro registran una importante convocatoria, mientras que las redes sociales se llenan de saludos, fotografías y recuerdos entre amigos.

El origen de esta conmemoración en Argentina se remonta a 1969, cuando el odontólogo, profesor y filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro impulsó la iniciativa tras la llegada del ser humano a la Luna. Para él, aquel acontecimiento histórico representó un logro compartido por toda la humanidad y un símbolo de unión entre las personas, por lo que propuso establecer el 20 de julio como el Día del Amigo.

Con el paso de los años, la propuesta fue ganando reconocimiento hasta convertirse en una tradición profundamente arraigada en el país. Hoy, la fecha es sinónimo de encuentros, abrazos y momentos compartidos que fortalecen vínculos más allá de la distancia o el paso del tiempo.

En Jujuy, como en el resto del país, la jornada se vive con un clima especial. Familias y grupos de amigos organizan reuniones en casas, plazas, restaurantes y confiterías, generando un importante movimiento en el sector gastronómico y comercial.

Más allá de los festejos, el Día del Amigo también invita a reflexionar sobre el valor de la amistad como uno de los pilares fundamentales de la sociedad. La solidaridad, el respeto, la empatía y el acompañamiento mutuo son valores que cobran especial significado en una época donde el ritmo cotidiano muchas veces dificulta los encuentros.

Este 20 de julio vuelve a ser una oportunidad para reencontrarse, recordar anécdotas, fortalecer vínculos y agradecer la presencia de aquellas personas que, con su apoyo y cariño, hacen más llevadero el camino de la vida.

¡Feliz Día del Amigo! Que la amistad siga siendo un puente de unión, esperanza y alegría para todos.

Origen de la celebración

• La llegada del hombre a la Luna: El origen se remonta al 20 de julio de 1969, fecha del histórico alunizaje de la misión Apolo 11.

• La iniciativa: El argentino Enrique Ernesto Febbraro sintió que este logro representaba un símbolo de unión universal.

• Las cartas: Febbraro envió más de 1.000 cartas a 100 países para proponer la fecha, recibiendo una respuesta masiva que formalizó la tradición.