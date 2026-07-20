Salta impulsa la llegada de cordero, chivo y conejo a las carnicerías

El Gobierno provincial y productores trabajan para que carnes ovinas, caprinas, porcinas, de conejo y aves ganen espacio en las carnicerías salteñas. Buscan ofrecer opciones más económicas para las familias.

Con una estrategia conjunta entre el Gobierno provincial y los productores ganaderos, comenzó a impulsarse un plan para incorporar de manera más frecuente cortes de cordero, chivo, cerdo, conejo y aves en las carnicerías locales, con el objetivo de diversificar la oferta, ampliar las opciones para los consumidores y fortalecer las economías regionales.

La iniciativa apunta a modificar un hábito de consumo históricamente concentrado en la carne vacuna. Desde el sector consideran que ampliar la disponibilidad de otras proteínas permitirá aliviar la presión sobre el mercado bovino, cuyo destino exportador atraviesa un momento de fuerte demanda internacional.

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, explicó que el objetivo es que nuevos cortes de carne lleguen a las carnicerías salteñas para ampliar la oferta y fomentar el consumo de especies como cordero, chivo, cerdo, conejo y aves.

«Lo que estamos buscando es que otro tipo de cortes lleguen a las carnicerías salteñas para que el consumo sea mucho más doméstico. Si incorporamos carnes como cordero, chivo, cerdo, conejo y aves, podemos diversificar el consumo, liberar stock de vacunos para mercados internacionales y ofrecer alternativas más económicas para las familias», sostuvo Dorigato.

A escala internacional, la ganadería vive un escenario favorable, especialmente por el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna. En ese contexto, fomentar el consumo interno de otras especies permitiría liberar stock bovino para mercados internacionales de mayor valor agregado.

Además del beneficio productivo, destacan el impacto que tendría sobre el bolsillo de las familias. Al tratarse de carnes que, en muchos casos, tienen precios más accesibles, podrían convertirse en una alternativa para mantener el consumo de proteína animal en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo una preocupación.

Otro de los ejes del proyecto está vinculado al desarrollo de la cadena ovino-caprina. Según explicaron, esta actividad se encuentra distribuida en prácticamente toda la provincia y está sostenida, en gran medida, por pequeños productores rurales.

«Con muy poco podemos lograr que muchos productores dejen una economía de subsistencia para pasar a una economía de escala que les permita crecer», señalaron, al destacar el potencial económico y social del sector.

El desafío: que el cordero llegue a la mesa cotidiana

El Comisario de Ganado Menor, Javier Dávalos, aseguró que la actividad viene mostrando un crecimiento sostenido y que el principal desafío ahora es consolidar el consumo cotidiano.

«Venimos trabajando para incentivar el consumo de cortes de cordero más que del cordero entero, como una opción para la cocina diaria de las familias», explicó.

En ese sentido, reconoció que todavía resulta difícil encontrar este tipo de productos en muchas carnicerías, por lo que uno de los objetivos es mejorar la comercialización y la distribución para que estén disponibles de manera permanente.

La expectativa es que este tipo de iniciativas ayuden a instalar al cordero y al chivo como productos habituales en la mesa de los salteños, generando nuevas oportunidades comerciales para toda la cadena productiva.

(InfoNegocios)