Incendio en Volcán: El mismo está siendo contenido

El foco de Volcán, en la Calera, del Departamento Tumbaya, cambió de estado pasó de fuera de control a contenido en todos sus flancos.

Dentro del perímetro persiste actividad ígnea. Existe riesgo de que el fuego rebrote si aumenta el viento o cambia de dirección, por lo que los equipos continúan trabajando en el lugar sin interrupción.

Se mantiene el operativo con tres brigadas del Ministerio, bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de la zona, con apoyo de Gendarmería y Seguridad Vial.

Recomendaciones vigentes:

Si se circula por la Ruta Nacional 9 a la altura de Volcán. Se pide extremar la precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal que se encuentra en la ruta.

Para los que viven cerca de la zona, no te acercarse al fuego y cerrar puertas y ventanas por el humo.

Se mantiene previsto el apoyo aéreo para mañana, sujeto a condiciones climáticas.