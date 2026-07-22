Fabrizio Llobet arbitrará el partido Gimnasia con Güemes

El «Lobo» jujeño retoma la actividad tras la suspensión de la fecha anterior por la final del Mundial 2026.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentará a Güemes de Santiago del Estero este domingo, 26 de julio, a las 16 horas, en el estadio “23 de Agosto”, por la fecha 22 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B” con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

El equipo de Hernán Pellerano llega al partido como líder absoluto de su zona con 36 puntos.

En la primera rueda del torneo, Gimnasia venció 3-1 a Güemes en Santiago del Estero.

Los encargados de acompañar al colegiado, son Mauro Ramos Errasti, asistente 1; Robertino Rosas, asistente 2; y el cuarto árbitro, Federico Guaymas.

Es importante recordar, que el partido será transmitido exclusivamente por LPF PLAY, a través de su página web oficial o su aplicación móvil.