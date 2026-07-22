Coordinación institucional para el Festival de Invierno 2026

En el día de la fecha, en el Salón de la Patria de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se llevó a cabo este encuentro de trabajo.

Participaron autoridades municipales, integrantes de la Comisión Organizadora de Corsos (COM.E.COR.) y representantes de la Policía de la Provincia.

Fue con la finalidad de coordinar las acciones de seguridad y prevención que serán implementadas durante el desarrollo del Festival de Invierno 2026.

Durante la jornada se expuso el cronograma previsto para los días 25 y 26 de julio, oportunidad en la que se desarrollarán actividades culturales, artísticas y comerciales en el casco céntrico de la ciudad, con la participación de emprendedores, artistas y grupos musicales.