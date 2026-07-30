Con una ocupación del 78,9%, Jujuy cerró una exitosa temporada de invierno

Con una ocupación general del 78,9% y más de 160 mil visitantes, las vacaciones de invierno tuvieron a Purmamarca y Tilcara como los destinos más elegidos.

En Jujuy las vacaciones de invierno dejan indicadores contundentes para el turismo, con 503.246 pernoctes y 162.524 turistas. La ocupación promedio trepó al 78,9%, la estadía se ubicó en 3,1 noches y el impacto económico superó los 65.454 millones de pesos, en una de las temporadas más fuertes del año.

La temporada se apoyó en 431 alojamientos y 12.347 plazas distribuidas en toda la provincia. Del total de pernoctes, 301.948 se concentraron en emprendimientos empadronados y 201.299 en plazas no empadronadas.

La Quebrada lideró la demanda regional

La Región Quebrada encabezó la ocupación con 87,54%, seguida por la Región Valles (72,89%), la Región Yungas (70,19%) y la Región Puna (56,97%). Entre las localidades, Purmamarca marcó el nivel más alto con 91,2%, acompañada por Tilcara (89,8%), Maimará (86,6%) y Humahuaca (83,2%). San Salvador de Jujuy alcanzó el 75,1%, mientras Libertador General San Martín, San Francisco y San Pedro se ubicaron por encima del 72%.

Un impacto de más de 65.400 millones de pesos

El turismo en Jujuy dejó una marca profunda en la economía provincial: el gasto de los visitantes superó los 65.454 millones de pesos, con un desembolso diario promedio de 130.050 pesos por persona. Los 162.524 viajeros sostuvieron a la gastronomía, el comercio, el transporte y los prestadores de servicios en cada región.

Un cierre que consolida las vacaciones de invierno

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, valoró los resultados: «Julio confirma que Jujuy es uno de los destinos preferidos del país y refleja el trabajo conjunto entre el sector público y el privado». Los números del receso reafirman el posicionamiento de la provincia de cara a la primavera. El detalle completo del balance turístico provincial está disponible para prensa y prestadores.