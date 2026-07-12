Inauguraron en Volcán un nuevo Centro de Día para personas mayores

El Centro de Día U.G.A.M. promoverá la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores con actividades de integración y cuidado.

Con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidado y promoción de derechos para las personas mayores, el Ministerio de Desarrollo Humano inauguró en Volcán el Centro de Día «Uniendo Generaciones Adultos Mayores» (U.G.A.M.), un nuevo espacio destinado a fomentar la participación, la autonomía y el envejecimiento activo.

La iniciativa fue coordinada por la Dirección General de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, y la Comisión Municipal de Volcán. Durante la jornada también se firmó un convenio de cooperación que permitirá consolidar el funcionamiento del Centro y fortalecer las acciones conjuntas destinadas a este sector de la población.

Un nuevo espacio de encuentro para las personas mayores

La inauguración tuvo como protagonistas a las personas mayores que formarán parte del Centro, quienes compartieron una presentación de baile folclórico, una demostración de gimnasia con bastones y una exposición de trabajos de manualidades realizados en los talleres.

Participaron de la actividad la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; la coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores, Silvia Facttori; el comisionado municipal de Volcán, Orlando René Galindez; la coordinadora del Centro, Silveria Lamas; y demás autoridades locales.

Un compromiso con la autonomía y la calidad de vida

El Centro de Día fue concebido como un ámbito de contención, integración y acompañamiento que promoverá la autonomía y la vida independiente de las personas mayores mediante actividades recreativas, culturales, educativas y de promoción de la salud. Su apertura forma parte del plan provincial de ampliar la red de estos espacios en distintas localidades de Jujuy.

Durante el acto, la ministra Marta Russo Arriola destacó que este nuevo Centro representa un compromiso concreto con una vejez activa e igualitaria, brindando oportunidades para que las personas mayores continúen desarrollando vínculos, participen de nuevas propuestas y mejoren su calidad de vida.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, expresó: «Vamos a seguir trabajando para que cada proyecto destinado a nuestras personas mayores se fortalezca y crezca. Deseo que puedan disfrutar del centro».

La coordinadora del Centro, Silveria Lamas, señaló que el espacio fue pensado para contener y acompañar a las personas mayores, favoreciendo la expresión de sus emociones y el desarrollo de habilidades a través de distintas actividades y talleres.

Finalmente, el comisionado municipal Orlando René Galindez destacó el trabajo articulado que hizo posible la concreción del proyecto e invitó a la comunidad a participar de las propuestas que ofrecerá el nuevo Centro. Con la inauguración de U.G.A.M., el Ministerio de Desarrollo Humano continúa ampliando la red provincial de Centros de Día, consolidando espacios que promueven el envejecimiento activo, la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores en toda la provincia.