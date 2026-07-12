Encontraron camino a Mendoza a una adolescente buscada en Jujuy: Gendarmería la ubicó en un colectivo en San Juan

Se activó una alerta para las unidades de la región, que permitió anticipar el recorrido del micro y coordinar un operativo antes de que llegara a destino.

Una adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Jujuy fue encontrada cuando viajaba en un colectivo de larga distancia rumbo a Mendoza, en el marco de un operativo realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 141, en la provincia de San Juan.

El procedimiento fue posible gracias a un trabajo de inteligencia criminal desarrollado por distintas unidades de Gendarmería Nacional en la región de Cuyo. La investigación permitió determinar que la joven, cuyo nombre es Ariadna Rocío Quispe, según pudo saber Diario Mendoza Today, se trasladaba junto a Lucas Emiliano Arce, de 19 años, quien también era requerido por la Justicia jujeña tras emitirse una alerta por peligro de vida.

A partir del análisis de la información reunida, los investigadores establecieron que ambos viajaban en el mismo servicio de transporte de pasajeros con destino a Mendoza. Con esos datos se activó una alerta para las unidades de la región, que permitió anticipar el recorrido del micro y coordinar un operativo antes de que llegara a destino.

La interceptación se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 202, en el paraje Vallecito (Control Forestal), en el departamento Caucete, provincia de San Juan. Allí, efectivos del Escuadrón 66 «San Juan» detuvieron la marcha del colectivo e identificaron a los dos jóvenes buscados.

El operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se habían radicado las denuncias por la desaparición de ambos en la provincia de Jujuy.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal de Jujuy, la adolescente fue trasladada al hospital de Caucete para realizarle los controles médicos correspondientes. Posteriormente quedó bajo la custodia de la División Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan, donde recibió asistencia psicológica y acompañamiento de una trabajadora social, hasta ser entregada a un familiar.

En tanto, el joven de 19 años continuó en libertad, ya que la fiscalía interviniente no dispuso ninguna medida restrictiva en su contra tras ser identificado durante el procedimiento.

(Mendoza Today)