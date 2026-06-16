Senado: Crece la preocupación por el endeudamiento familiar

Convicción Federal presentó un proyecto en el Senado para relevar el endeudamiento familiar en créditos digitales.

El senador nacional Guillermo Andrada (Catamarca), acompañado por sus pares del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) presentó un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo Nacional, un informe y evaluación detallada sobre la evolución del endeudamiento de los hogares vinculado a créditos de consumo otorgados mediante plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito.

La iniciativa, -que solicita todas estas precisiones al Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los organismos competentes-, surge en un contexto de incremento sostenido del endeudamiento familiar y un deterioro en la capacidad de pago, explicó el senador Andrada.

Datos que alertan

Según datos oficiales del BCRA correspondientes a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7%, mientras que la mora de las familias llegó al 11,5%, ubicándose significativamente por encima de la mora empresaria.

A su vez, informes de la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) señalan que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país, y para unas 2,3 millones de ellas, estas plataformas representan su único canal formal de acceso al financiamiento.

Sin embargo, este crecimiento muestra un fuerte impacto en la morosidad: la mora operativa de las carteras fintech alcanzó niveles cercanos al 22,7%, mientras que la mora total se ubicó en torno al 30,5% hacia comienzos de 2026.

Endeudarse para el día a día

Andrada advirtió que “en numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales (como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres) o para cancelar obligaciones previas” y aclaró que “esto genera ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.

A través de este proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo que precise si dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos; qué información posee sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas; y qué medidas regulatorias, de supervisión y de protección al consumidor se encuentran vigentes o en evaluación para promover prácticas de crédito responsable y prevenir el sobreendeudamiento de personas humanas.

«Para que quede claro, no estamos proponiendo restricciones al crédito digital ni cuestionando el desarrollo de la innovación financiera”, subrayó el legislador catamarqueño. Y concluyó: “Estamos intentando contribuir a que dicho desarrollo se produzca sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de consumidores y usuarios y con la estabilidad económica de los hogares».