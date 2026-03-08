Importante operativo contra el narcomenudeo en Alto Comedero

Estos operativos se realizan para desarticular centros de venta de estupefacientes en diversos puntos de la provincia.

Siguiendo los lineamientos estratégicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia y bajo la supervisión directa del jefe de la Policía de Jujuy, se desplegó una serie de operativos coordinados por la Dirección General de Narcotráfico.

Estas acciones conjuntas incluyeron un allanamiento simultáneo en una vivienda de la 4° Etapa del barrio Túpac Amaru de Alto Comedero.

El procedimiento, ordenado por los juzgados especializados en narcomenudeo y la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Sebastián Ruiz, permitió la detención de un hombre de 32 años y el secuestro de 53 dosis de clorhidrato de cocaína, elementos de fraccionamiento y más de medio millón de pesos en efectivo.

Señalaron que la lucha contra el narcomenudeo continúa sin descanso y es fundamental que la ciudadanía acompañe estos procesos realizando las denuncias correspondientes.

Que tienen un objetivo claro y que es clausurar definitivamente las bocas de expendio en los barrios, ya que son el principal factor que impulsa a muchas personas a delinquir y generan un daño profundo en el tejido de nuestra comunidad.

A la vez remarcaron que se seguirá trabajando con firmeza para erradicar estos focos de conflicto y devolver la tranquilidad a cada familia jujeña, reafirmando que no habrá zonas liberadas para quienes lucran con la salud de los vecinos.