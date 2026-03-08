Expertos ucranianos en drones estarán en Medio Oriente la próxima semana, dice Zelensky

Expertos ucranianos en drones estarán “sobre el terreno” en Medio Oriente la próxima semana, dijo el presidente Volodymyr Zelensky este domingo, al sugerir que el intercambio de recursos con Estados Unidos puede ser “en doble vía”.

El líder ucraniano hizo estas declaraciones después de que le preguntaran si Ucrania podría ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en el Golfo a repeler drones iraníes.

“La próxima semana, cuando los expertos estén sobre el terreno, analizarán la situación y ayudarán, porque llegan con sus capacidades”, dijo Zelensky durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Países Bajos, según informó la agencia ucraniana Unian.

Zelensky dijo el miércoles que líderes del Golfo y Estados Unidos pidieron ayuda a Ucrania para repeler drones Shahed de fabricación iraní, que se han convertido en una de las armas características de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Funcionarios en Kyiv han señalado que pueden compartir su conocimiento sobre cómo combatir drones con países de Medio Oriente en medio del conflicto actual.

“Si hablamos de aumentar ciertos recursos, nos gustaría mucho que esto fuera en doble vía”, dijo Zelensky, en una aparente referencia a recibir misiles estadounidenses de defensa aérea.

“Ustedes saben qué recursos nos faltan, y nosotros entendemos qué recursos les faltan a los países del Golfo”.

