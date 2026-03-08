La EDIUNJu presenta el libro El Cabildo de Jujuy. Entre la Colonia y la República

La actividad se realizará el martes 10 de junio a las 18 horas en la Sala El Éxodo del Cabildo de Jujuy y está dirigida al público en general, con entrada libre y gratuita.

La Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy (EDIUNJu) invita a la presentación del libro El Cabildo de Jujuy. Entre la Colonia y la República. Su dinámica política: agentes, elecciones y ciudadanía, de la historiadora Dionila Baldiviezo.

La obra aborda el funcionamiento del cabildo jujeño en el período de transición entre el orden colonial y el proceso de construcción republicana iniciado tras la Revolución de Mayo. A partir de una investigación histórica sobre la dinámica política local, el libro analiza el papel de esta institución en la vida política de la jurisdicción, así como los mecanismos de participación, representación y elección que se desarrollaron en ese contexto.

El cabildo fue una institución central en la organización política de las ciudades durante la época colonial y continuó desempeñando un rol relevante en los primeros años de las nuevas administraciones provinciales. En el caso de Jujuy, su permanencia se extendió durante varias décadas del siglo XIX, constituyéndose en uno de los cabildos de mayor duración en la región del antiguo Virreinato del Río de la Plata.

La autora es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Jujuy, investigadora vinculada a la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y docente jubilada de la carrera de Historia.