Más de 600 niños participaron de una nueva fecha del Torneo Intercentros en la Capital jujeña

Con una amplia participación de niños, jóvenes y familias, los centros deportivos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy desarrollaron una nueva jornada cargada de actividades recreativas y formativas. Natación, básquet, fútbol, taekwondo y entrenamiento funcional formaron parte de la propuesta, que además incluyó el tradicional intercambio de figuritas del Mundial 2026 y una campaña solidaria para acompañar a la delegación jujeña de vóley Sub-16 que representará a la provincia en el campeonato nacional de Comodoro Rivadavia.

El director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, tras recorrer los distintos centros deportivos, destacó la multiplicidad de disciplinas que se desarrollan de manera simultánea, incluyendo natación, funcional, básquet, taekwondo y fútbol, junto a acciones de concientización por el Día Mundial del Ambiente.

Respecto a la visión estratégica de estas jornadas, Hiruela señaló: “La política pública definida de nuestro intendente es estar y llegar a la familia de vecinos a través del deporte; invitamos a la familia a que se acerque a ver cómo los hijos se pueden desarrollar a través de la formación deportiva y la forja de vínculos de amistad”.

El profesor Gustavo Coronel, encargado del Torneo Intercentros de fútbol que se celebra cada sábado en el Centro Deportivo N° 1, brindó detalles sobre el avance de la competencia que ya se encuentra en su quinta fecha de la zona de clasificación. Con una logística que abarca a cientos de deportistas, Coronel subrayó el impacto positivo del evento: “Muy contento porque tenemos casi 50 equipos, es decir alrededor de 600 niños y niñas están viniendo los sábados por la mañana, y me deja muy conforme ver cómo disfrutan y se van felices”.

Apoyo a la representación provincial de Vóley: Rumbo a Comodoro Rivadavia

La jornada también fue propicia para visibilizar el esfuerzo de los deportistas locales que representarán a la provincia a nivel nacional. Un grupo de padres de la categoría Sub-16 de Vóley se encuentra organizando diversas actividades, entre ellas la venta de panchos, sandwiches y otros alimentos típicos de las jornadas deportivas, para recaudar fondos destinados al viaje que realizarán el próximo 22 de junio hacia Comodoro Rivadavia.

Raúl Roldán, en representación de los padres, agradeció el acompañamiento constante del municipio para que los 14 jóvenes atletas puedan participar en el campeonato nacional. Al respecto, manifestó: “Agradecemos al municipio por las diversas actividades, al señor intendente, porque siempre colabora con esto que es el vóley y la Secretaría de la provincia también”.

Para colaborar con esta iniciativa, se ha dispuesto el alias “Jujuy vuela al sur” (a nombre de Alina Lelo) para recibir donaciones, y se invitó a la comunidad a participar de los próximos eventos da desarrollarse en el Centro Deportivo N° 1 –Punta del Parque San Martín- para continuar con la recaudación.

Cabe destacar que en la jornada, se volvió a desarrollar el intercambio de figuritas del Mundial 2026.