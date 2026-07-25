Humahuaca: Promoción y prevención de la violencia de género

Se desarrolló en Humahuaca una jornada de promoción y prevención de la violencia de género combinada con actividades creativas.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo en la ciudad de Humahuaca una actividad de promoción y prevención de la violencia de género a través del taller de tejido amigurumi.

Prevención de la violencia de género

La finalidad de este encuentro destinado a las mujeres de la comunidad fue generar un espacio de participación, diálogo y escucha para fortalecer la construcción de redes comunitarias, fundamentales para prevenir la violencia por motivos de género y acercar información sobre los derechos y recursos de acompañamiento.

Durante la jornada, además de compartir una propuesta recreativa y de aprendizaje, el equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia brindó información sobre la prevención de la violencia de género a partir del conocimiento de los tipos y modalidades que existen.

También se brindó difundieron los servicios que brindan los 19 dispositivos distribuidos en toda la provincia, donde equipos interdisciplinarios ofrecen asistencia, orientación y acompañamiento de manera gratuita, confidencial e integral a mujeres o personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

En la oportunidad se recordó que se encuentra habilitada la línea provincial 0 800 888 4363, funciona las 24 horas, todos los días del año, para urgencias por situaciones de violencia de género o por consultas y asesoramiento.