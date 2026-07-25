Carta abierta de escritores jujeños al Gobierno nacional por la derogación de la ley de protección a pequeñas editoriales

Se trata de la Ley N.º 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, conocida comúnmente como la «Ley del Libro» o de precio único. Esta medida, impulsada a través de un paquete de reformas y desregulación económica liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca eliminar la obligación de que un libro tenga el mismo precio de venta en todo el país.

Sancionada en 2001, la Ley 25.542 dictamina que el precio de venta al público (PVP) de cada libro es fijado de manera uniforme por la editorial o el importador. Esto significa que cualquier comercio —ya sea una pequeña librería de barrio, una gran cadena comercial, un hipermercado o una plataforma de comercio electrónico— debe vender ese título exactamente al mismo valor, impidiendo la competencia desleal a través de grandes descuentos.

Los argumentos oficiales del oficialismo y del ministro Federico Sturzenegger señalan que, al eliminar el precio fijo, las librerías podrán competir libremente aplicando descuentos, promociones y estrategias comerciales propias.

Sostiene que una mayor competencia entre los canales de venta derivará en opciones más baratas y accesibles para los lectores, consideran que la normativa limita las dinámicas actuales del mercado y la libertad económica de los comercios.

Mientras que la postura del sector cultural como la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Fundación El Libro, editores independientes y libreros independientes es de un rechazo unánime. Advierten sobre el cierre de comercios chicos: Las librerías pequeñas y de barrio no cuentan con el margen financiero («espalda económica») para competir contra las ofertas masivas (killing offers) o rebajas de grandes cadenas y plataformas digitales.

La pérdida de bibliodiversidad ya que, al quebrar los comercios independientes, las editoriales pequeñas pierden sus principales canales de distribución, lo que afectaría la publicación de autores emergentes, obras de menor tirada o textos especializados.

Concentración del mercado, ya que el sector asegura que la desregulación no baja los costos de producción y que el mercado terminará monopolizado por unos pocos operadores masivos.

Desde Editorial Cuadernos del Duende

Este importante sector de escritores de la provincia de Jujuy también fijaron su postura ante esta iniciativa impulsada por el Gobierno nacional señalando entre otros puntos:

“Empezamos en 1993 con la revista El Duende (que duró hasta 2005 con 45 números publicados, con 1.000 ejemplares mensuales) y continuamos desde 1998 (hasta hoy) con la Editorial Cuadernos del Duende (de Jujuy para el NOA y hoy con más de 300 títulos publicados de autores locales y a puro pulmón)”.

“Varios autores empezaron a escribir con nuestra editorial, muchos docentes publican hoy con nuestro sello. Decimos (y lo hacemos) que el autor/la autora debe poner el cuerpo a la literatura y presentar presencialmente su obra, crear vínculos de carne y hueso con el público lector. Hemos llegado con nuestras antologías de autores jujeños a casi todas las escuelas de la provincia, a las bibliotecas populares, a las organizaciones sociales, a las cárceles y a distintas instituciones. Con el Plan Nacional de Lectura creamos más de 60 Núcleos Lectores en toda la provincia”.

«Fuimos los creadores de la Feria del Libro Jujuy (que hoy continúa con gran tesón María Eugenia Jaldín y un grupo maravilloso de amigos). Creamos revistas literarias en secundarios (EMDEI, Escuela Normal, Colegio Nacional, Escuela Técnica, etc.), asimismo publicamos libros escritos por alumnos primarios y secundarios (como Escuela Marina Vilte, EMDEI, Martín Pescador, entre otros); publicamos revistas de colegios de profesionales: Abogados, ingenieros, contadores, técnicos, etc.)”.

“Rescatamos autores que estaban olvidados: Raúl Galán, Churqui Choque Vilca, Jorge Calvetti, Elda Noro, Mario Busignani, los hermanos Demitrópulos. Co-editamos el «Manual de Jujuy» para cuarto grado y el «Manual de Salta», además del «Manual de Cultivos Andinos».

«Siempre nos acercamos con charlas y conferencias a las escuelas. Siempre estamos dictando talleres de poesía, narrativa y dramaturgia. Ganamos (por primera vez para Jujuy) el Primer Premio Nacional Cervantes por la obra de teatro «Micaela, un continente»; también ganamos (por primera vez para Jujuy a nivel nacional) el Premio Argentores por la radio-novela ‘El Romance del Éxodo’ emitida por Radio Universidad y con repercusión internacional”.

“Siempre participamos en las distintas ferias del libro (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires). Nos piden de la Universidad de Buenos Aires algunos títulos de nuestra editorial. Tenemos una pequeña boca de distribución en Buenos Aires (García Cambeiro). Hemos publicado tesis de distintas unidades universitarias (UNJu, UNT, UBA). Tuvimos por cinco años un programa de radio (La Vuelta Radio) dedicado a la literatura y la cultura latinoamericana. Entre otras actividades”.

“Hoy no, esto es concreto y muy serio: Desde hace muchos años (desde la revista El Duende y desde la editorial) hemos venido rescatando la gran obra de Libertad Demitrópulos, cuando nadie la reconocía ni la conocía. Por supuesto que nuestras tiradas eran muy cortas. Hoy no lo podemos hacer más. Luego de un reconocimiento nacional (posmortem) por parte de familiares y amigos de la querida «Nena», recién una editorial multinacional ha empezado a publicar uno de sus libros icónicos para la literatura nacional. Nosotros ya no podemos hacerlo”.

“Llamamos a los apasionados lectores a levantar la voz para que este Gobierno nacional no derogue la ley 25.542 de protección a las pequeñas editoriales (como la nuestra) y a las librerías pymes. Los grandes monopolios se están adueñando de nuestros libros, de nuestros autores y de nuestro pensamiento”.

“La lectura es un derecho humano, apoyemos y sostengamos nuestra lectura y nuestra forma de ser».

Alejandro Carrizo

Editorial Cuadernos del Duende – Jujuy – Argentina)