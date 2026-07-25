Suba en el boleto de media distancia por nuevos aumentos en Jujuy

Es el segundo aumento en apenas dos meses que autoriza la provincia principalmente por la quita de subsidios estatales, la devaluación y el aumento sostenido de los costos operativos.

Aumenta el cuadro tarifario para los colectivos de media distancia en Jujuy que entrará en vigencia desde el sábado 1 de agosto. Esta actualización afectará a todos los servicios que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia el interior provincial.

Este incremento impacta de lleno en los costos de traslado hacia las distintas regiones de la provincia, es decir a Valles, Yungas, Quebrada de Humahuaca y Puna.

Zona de los Valles

Para los trayectos hacia los sectores productivos y urbanos más cercanos a la capital, los pasajes quedan fijados de la siguiente manera:

• El Carmen: $2.875

• Carahunco: $3.180

• San Antonio: $3.603

• Perico: $3.738

• Monterrico: $3.857

• Las Pampitas: $4.331

• Aeropuerto: $5.043

• Puesto Viejo: $5.784

• La Mendieta: $6.075

• Aguas Calientes: $7.020

Zona de las Yungas

En el caso de los viajes destinados al Ramal jujeño, las empresas cobrarán las siguientes tarifas:

• San Pedro: $7.200

• Chalicán: $9.500

• Santa Clara: $10.000

• Fraile Pintado: $10.800

• Libertador General San Martín: $12.300

• Calilegua: $13.100

• Caimancito: $14.900

• Yuto: $17.800

• Palma Sola: $19.500

• El Talar: $20.600

Zona Quebrada y Puna

Por su parte, la movilidad hacia los destinos turísticos y localidades del norte provincial pasa a tener los siguientes costos:

• Volcán: $4.700

• Tumbaya: $5.500

• Maimará: $9.300

• Purmamarca: $9.700

• Tilcara: $10.200

• Humahuaca: $15.200

• Susques: $24.700

• Abra Pampa: $26.200

• La Quiaca: $33.700