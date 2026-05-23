Humahuaca: comenzó la formación en género y violencia de género

Dando cumplimiento a la Ley Micaela, dio inicio en Humahuaca la formación en género y violencia de género.

En el marco de la prevención de la violencia de género, comenzó la formación en Ley Micaela en la ciudad de Humahuaca destinada a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos institucionales y comunitarios, dando continuidad a lo que establece la Normativa N° 27.499.

Ley Micaela

La propuesta a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, buscó generar espacios de reflexión, intercambio e información que permitan identificar desigualdades y prevenir situaciones de violencia por motivos de género.

Durante el encuentro se trabajó sobre los principios establecidos por la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

En este marco se abordaron conceptos vinculados a derechos humanos, igualdad, diversidad y el rol de las instituciones en la construcción de políticas públicas más inclusivas y con enfoque de género.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando instancias de formación y sensibilización en toda la provincia, entendiendo que la capacitación permanente constituye una herramienta fundamental para transformar prácticas, fortalecer el acceso a servicios y promover una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas.

Estuvo a cargo del encuentro la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.