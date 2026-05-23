Importante procedimiento policial en jurisdicción de Palma Sola

Personal policial procedió a la demora de un hombre que circulaba portando un arma de fuego tipo escopeta en la vía pública.

Fue en el marco de los recorridos preventivos y controles de seguridad dispuestos por la Unidad Regional Dos, días atrás el personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental.

Ocurrió cuando realizaban patrullaje por Ruta Provincial N° 6, zona Isla Chica.

Tras la rápida intervención policial, se realizó el traslado hacia Base Palma Sola, donde se efectuaron las consultas correspondientes con las autoridades competentes, disponiéndose las actuaciones contravencionales , quedando además el arma en calidad de secuestro preventivo.