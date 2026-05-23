Importante procedimiento policial en jurisdicción de Palma Sola

Por /

Personal policial procedió a la demora de un hombre que circulaba portando un arma de fuego tipo escopeta en la vía pública.

Detenido con arma en Palma Sola

Fue en el marco de los recorridos preventivos y controles de seguridad dispuestos por la Unidad Regional Dos, días atrás el personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental.

Ocurrió cuando realizaban patrullaje por Ruta Provincial N° 6, zona Isla Chica.

Tras la rápida intervención policial, se realizó el traslado hacia Base Palma Sola, donde se efectuaron las consultas correspondientes con las autoridades competentes, disponiéndose las actuaciones contravencionales , quedando además el arma en calidad de secuestro preventivo.

Scroll al inicio